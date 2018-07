Rekenkamer: soms oneigenlijke druk op Rotterdamse ambtenaren

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam worden door hun leidinggevenden soms onder druk gezet om procedures te overtreden, informatie achter te houden of relaties te bevoordelen. Dat vermoedt de Rekenkamer Rotterdam, maar volgens het gemeentebestuur is hiervoor geen bewijs.

De Rekenkamer deed onderzoek onder medewerkers vanaf schaal 10. Op basis van een enquête denkt de Rekenkamer dat 7 procent van de ambtenaren de afgelopen 7 jaar te maken heeft gehad met oneigenlijke politiek-bestuurlijke druk.

Relatief vaak zijn hierbij bestuurders van voormalige deelgemeenten of gebiedscommissies betrokken, schrijft de Rekenkamer in het rapport ‘Werken onder druk’.

Open cultuur

Ambtenaren die veel te maken hebben met het verstrekken van subsidies of uitkeringen ervaren meer druk dan gemiddeld. Als ambtenaren een concrete ervaring hebben met oneigenlijke druk, melden ze dit vaak niet.

Daarom beveelt de Rekenkamer het college aan om een organisatiebreed cultuurprogramma op te stellen, gericht op het creëren van een open ambtelijke cultuur. Daarin moet aandacht zijn voor de het bespreekbaar maken van dilemma's rond integriteit.

Niet representatief

Het gemeentebestuur is kritisch op de conclusies van de Rekenkamer. Zo noemt wethouder Visser het onderzoek niet representatief. "Het onderzoek is onder een beperkt aantal medewerkers gehouden, niet onder alle medewerkers van de gemeente Rotterdam", zegt hij.

"De uitkomst dat sommige medewerkers van de gemeente vermoedelijk wel eens bestuurlijke druk ervaren is op zich geen verrassing. De gemeente is een politiek-bestuurlijke organisatie en eigenlijke of vermoedelijke oneigenlijke druk is niet altijd precies met een schaartje te knippen."

Daarnaast toont het onderzoek volgens Visser aan dat het fenomeen niet wijdverbreid is. "Natuurlijk is ieder geval waar sprake is van het uitoefenen van oneigenlijke druk, er één te veel en is het goed dat de Rekenkamer onderzoek heeft gedaan."