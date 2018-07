Jonge Rotterdammers: kunnen we nog wel vlees eten?

Er verschijnen steeds vaker berichten over de impact van de vleesindustrie op het milieu en ook het welzijn van dieren staat onder druk. Zo'n tachtig Rotterdamse jongeren praatten woensdagavond met deskundigen over de toekomst van vlees.

Meer wilde ganzen eten, dieren van kop tot staart verwerken, belasting heffen op vlees en in het algemeen wat minder vaak vlees eten. Dat waren een paar ideeën die de avond bracht. Twee experts, een ganzenjager en een biologische veehouder gingen het gesprek aan met het publiek.

Van een inhoudelijke presentatie over de voor- en nadelen van zo efficiënt mogelijk vlees produceren, tot praktische tips voor verantwoord vlees, vleesalternatieven voor Rotterdammers die minder of duurzamer vlees wil eten.

De informatieve bijeenkomst over vlees, duurzaamheid en diervriendelijkheid was georganiseerd door R'damse Nieuwe, een community van jonge, betrokken en ondernemende Rotterdammers.

"We hebben gisteren op een genuanceerde manier gepraat over vlees, er was geen goed of fout", vertelt Priscilla Schrier van R'damse Nieuwe. "De boodschap was niet per se dat we geen vlees meer mogen eten."

Een opvallend inzicht vond Pauline Schouwenburg dat we sinds 2010 al minder vlees zijn gaan eten, gemiddeld nog 100 gram per persoon per dag.

Wilde ganzen

Ook zouden mensen volgens een van de sprekers meer wild vlees moeten eten, zoals wilde ganzen in de polder. Die worden toch al geschoten omdat er te veel zijn en schade veroorzaken aan de landbouw. "Dat vlees is er gewoon", zegt Pauline.

Een wetenschapper op het gebied van voedselproductie vertelde over de voor- en nadelen van zo efficiënt mogelijke productie van vlees. Hij opperde belasting op vlees en het goedkoper maken van groente als mogelijke middel om mensen minder vlees te laten eten. Het nadeel daarvan is dat het vooral mensen met weinig budget raakt in de portemonnee.

Kop tot staart

Een gezondheidsexpert legde uit dat duurzaam vlees niet gezonder is voor de mens, maar dat in gewoon vlees bijvoorbeeld wel een grotere hoeveelheid antibiotica kan zitten.

Ook zijn steeds meer restaurants bezig met het zogenaamde 'kop tot staart'-principe. Daarbij wordt zo min mogelijk van een dier weggegooid, maar proberen koks een dier van de kop tot de staart te verwerken in gerechten.

De conclusie was dat minder vlees eten voor zowel milieu als dier beter zou zijn, maar de vraag bleef wel wie daar verantwoordelijk voor is: de consument, de overheid of de voedselproducenten.