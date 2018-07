Deel dit artikel:











Leefbaar demonstratief afwezig bij debat coalitieakkoord Fractie Leefbaar afwezig bij debat

De fractie van Leefbaar Rotterdam is niet aanwezig bij het debat in de gemeenteraad over het coalitieakkoord van het nieuwe college. "Omdat Leefbaar volstrekt ondemocratisch is uitgesloten", schrijft de partij in een verklaring.

Volgens de partij zijn er 'talloze gelegenheidsargumenten' gebruikt om de partij buitenspel te zetten. Daarnaast is de partij het niet eens met het aantal van tien wethouders dat in het nieuwe college van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP plaatsneemt. Volgens Leefbaar een 'monsterverbond'. "Het is een zwarte dag voor de Rotterdamse democratie", schrijft Leefbaar in de brief aan burgemeester Aboutaleb. Door deelname aan het debat zou Leefbaar het handelen van de coalitie legitimeren. Daarom zijn elf stoelen in de raadzaal aan de Coolsingel leeg. "Vandaag zijn wij niet bij uw feestje", sluit Leefbaar de brief af. De andere partijen zijn niet te spreken over de actie. Ze noemen het ondemocratisch om niet aanwezig te zijn. Middelvinger

"Volgens mij is de plek waar met al dan niet tot de tanden bewapend met elkaar in debat gaat, hier, in deze Rotterdamse raad", zegt Stephan van Baarle van Denk. "Volgens mij is de plek waar met al dan niet tot de tanden bewapend met elkaar in debat gaat, hier, in deze Rotterdamse raad", zegt Stephan van Baarle van Denk. Ook Nida-raadslid Ercan Büyükçifçi is verontwaardigd: "Als je Rotterdammers serieus neemt, moet je hier aanwezig zijn. Accepteer dat democratie op die manier wordt uitgeoefend.Dit is echt een middelvinger opsteken naar alle Rotterdammers toe." Narsingh Balwantsingh van de PvdA vraagt zich af wat de adressen zijn van de vertrekkende Leefbaar-wethouders Struijvenberg en Eerdmans. Ze hadden twee bossen bloemen meegenomen.