13- en 14-jarigen vast voor meerdere straatroven

De politie heeft deze week vijf piepjonge Rotterdammers opgepakt. De jongens van 13 en 14 jaar worden verdacht van openlijke geweldpleging en meerdere straatroven in Rotterdam en Barendrecht.

De jongens zouden dinsdagmiddag iemand hebben mishandeld in het Zuiderpark in Rotterdam. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de groep al vertrokken. Op basis van het signalement van een getuige werden ze even later herkend op de Kromme Zandweg.

Bij het zien van de politie splitsten de jongens zich op. Na een korte achtervolging konden de eerste twee verdachten worden opgepakt. Kort daarna werden nog drie jongens aangehouden.

Een van de jongens bleek op een gestolen fiets te rijden, die was buit gemaakt bij een straatroof in het Zuiderpark een dag eerder. Ook bleek een van de verdachten een telefoon op zak te hebben, die eerder in Barendrecht na een gewelddadige beroving was meegenomen.

De politie onderzoekt de zaak. Daarbij richten ze zich naast de openlijke geweldpleging in het Zuiderpark, ook op de twee straatroven. Twee van de vijf jongens zitten nog vast.