Zaak meisje (3) en dode moeder Rotterdam gesloten Het huis in Rotterdam-West

Er komt geen vervolgonderzoek naar het toezicht rond de dode vrouw die in januari in de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen werd gevonden. Haar 3-jarige dochter had bijna een week bij het lichaam gezeten. Dat schrijft wethouder Sven de Langen aan de Rotterdamse raad.

Volgens De Langen geeft het onderzoek van de Inspectie Gezondheid en Jeugd en wmo-toezicht geen reden voor vervolgstappen. De zaak kwam begin februari naar buiten. De familie van de dode vrouw was allerminst tevreden over het handelen van de zorgverleners rond de moeder en het kind. Hoe het met het meisje gaat, is onbekend. Zij is ondergebracht in een pleeggezin.