Staande ovatie bij afscheid 'kendoe-wethouders'

Met een staande ovatie van de voltallige gemeenteraad van Rotterdam namen Leefbaarwethouders Eerdmans, Struijvenberg en Simons donderdag afscheid. De andere twee wethouders van het zogenoemde Kendoe-college Visser (D66) en De Langen (CDA) blijven ook de komende vier jaar wethouder.

Burgemeester Aboutaleb noemde de afgelopen vier jaar met het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA een 'enerverende periode'. Hij noemde Eerdmans een benaderbare wethouder die veel de interactie met de burger zocht.

Uitgebreid stond hij stil bij de komst van het AZC in de Beverwaard. Daar stemden de drie Leefbaarwethouders tegen. Met steun van de andere drie wethouders en Aboutaleb kwam het AZC er toch. "Dat was een moeilijk moment", zei Aboutaleb. "Maar je nam je verlies en we gingen verder, over tot de orde van de dag", zei hij richting Eerdmans.

Wethouder Struijvenberg noemde hij 'een door en door eerlijk mens' en collega Simons een 'verbinder'.