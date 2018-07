Deel dit artikel:











Darmbacterie weg uit Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is weer bacterievrij. De VRE darmbacterie heeft zich niet verder verspreid over andere afdelingen.

Patiënten en bezoekers kunnen weer veilig naar het ziekenhuis komen voor bezoek, een afspraak of een opname. Volgens het ziekenhuis is niemand die door de bacterie besmet is geraakt, ziek geworden. Twee weken geleden werd bij 25 (ex-)patiënten de bacterie aangetroffen tijdens een wekelijkse controle. Er werden toen voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Zo werd er onder meer extra gereinigd en gedesinfecteerd in het ziekenhuis. Ook werden achthonderd patiënten, die op dezelfde afdeling lagen met mensen die besmet waren geraakt, gecontroleerd. VRE staat voor vancomycine-resistente enterokok en is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Ernstig zieke patiënten lopen daarentegen extra risico op infecties als ze de bacterie onder de leden hebben. In het ernstigste geval kunnen ze daaraan doodgaan.