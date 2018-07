Gemengde gevoelens over impressie nieuw Feyenoord-stadion

Architectenbureau OMA gaf donderdag een kleine preview van het nieuwe Feyenoord-stadion (zie foto hierboven). Op de training van donderdag was de vervanger van de Kuip dan ook het gesprek van de dag onder het toekijkende publiek. Langs het veld waren zowel positieve als negatieve geluiden te horen.

Feyenoord-supporter Rob Geus vindt het nieuwe stadion op het eerste gezicht te vierkant. "Ik denk dat het nieuwe stadion toch een beetje het model van de Kuip moet hebben. De dakconstructie vind ik ook een beetje apart, heel veel metaal. Dat is dan misschien modern, maar ik weet niet of dat nou bij de club Feyenoord past. Ik zie ook voordelen, want de supporters zitten erg dicht op het veld en daar houd ik wel van. Het geeft een beetje het Anfield-gevoel."

Ook andere Feyenoorder-supporters zijn gematigd positief. "Het is natuurlijk prachtig, je zult wel moeten als je internationaal mee wilt. Maar ik vraag me altijd af waar het geld vandaan komt", laat een ervaren supporter weten. "Ik vind het meer een evenementenhal, het zou zo een onoverdekt Ahoy kunnen zijn. Het heeft wel iets, maar er moet nog een beetje aan gesleuteld worden", vult een andere fan aan.

De supporters zijn het wel eens over het vertrek uit de huidige Kuip. "Ook al doet het pijn om uit de Kuip weg te gaan, we moeten deze stap maken", aldus een fan. "Ik moedig de plannen heel erg aan. Het is natuurlijk erg moeilijk om te zeggen of het rendabel gaat zijn, maar de mensen die erover gaan kunnen die afweging denk ik heel goed maken", besluit een andere supporter.