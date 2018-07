Deel dit artikel:











Niet handig: onkruid wegbranden naast 1500 pallets Foto: AS Media

Op een bedrijventerrein in Leerdam is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brand ontstond in een stapel pallets, nadat men probeerde onkruid weg te branden. Bij het bedrijf aan de Nijverheidstraat lagen zo'n 1500 pallets opgeslagen.

Met een onkruidbrander ging het bedrijf rond 12:30 uur de strijd aan met het hardnekkige groen. Dit ging niet helemaal zoals het bedoeld was: per abuis gingen er zo'n vijftig pallets in vlammen op. Dat waren zoveel pallets, dat de brandweer met veel wagens ter plaatste is gegaan om de brand te blussen. De brandweer dacht de brand na enige tijd onder controle te hebben en vertrok. Zij konden snel daarna weer terugkomen, want er smeulden nog wat brandhaarden na. Die zijn inmiddels onder controle. Er is niemand gewond geraakt.