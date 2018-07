Deel dit artikel:











Politiebonden: schrijf geen bekeuring meer uit Actie in Den Haag. Foto: Ondernemingsraad Eenheid Rotterdam

De Nederlandse politiebonden roepen leden op om vanaf aanstaande maandag een coulancebeleid in te voeren. Dat houdt in dat agenten wordt gevraagd om geen bonnen meer uit te schrijven, tenzij het om extreme overtredingen gaat. Dat melden de politiebonden, die donderdag in Den Haag bijeen zijn gekomen.

De bonden overhandigen donderdagmiddag een petitie aan leden van de Tweede Kamer voor een goede politie-cao. Volgens Coen Verplak van de Rotterdamse afdeling van de Nationale Politiebond (NPB) moeten agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie van de afgelopen jaren namelijk met te weinig mensen te veel werk doen. Daar komt bovenop dat wordt verwacht dat agenten zich flexibeler gaan opstellen en bepaalde voordelen kwijtraken. "Geen mama- of papadagen meer, 9-uursdiensten mogen niet meer gedraaid worden, waardoor je vijf keer per week moet werken in plaats van vier keer", vertelde Verplak eerder aan RTV Rijnmond. Daarnaast wil minister Grapperhaus dat de nachtdienstontheffing, die agenten boven de 55 jaar nu nog automatisch krijgen, aan bepaalde voorwaarden wordt verbonden. "Hij wil ook nog dat de plaats van tewerkstelling groter wordt", zei Verplak vorige week. Dat houdt in dat agenten op elk bureau dat op één uur rijden van de woonplaats gepositioneerd kunnen worden. "Dat betekent automatisch dat de Rotterdamse politieagent dus ook in Amsterdam kan gaan werken. Het is een uitzendbureau geworden. Niet meer, niet minder." De bonden beginnen nu met kleine acties voor een betere cao. "We kunnen niet gaan staken, maar we kunnen wel andere dingen doen", zegt Verplak. Het coulancebeleid vanaf maandag betekent niet dat overtreders te allen tijde vrijuit gaan. "Als je je gaat misdragen, kan je natuurlijk wel een bekeuring krijgen."