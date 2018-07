Deel dit artikel:











Rijnmond Nu in de Zomerstand! Zomer op je radio!

Als de mussen van het dak vallen, vind je het misschien niet zo gek dat Rijnmond Nu ook in de Zomerstand is geraakt... Dé manier om tijdens je koude pilsje, wijntje of uiteraard een gezond frisje bijgepraat te worden over bijzondere gesprekken of reportages van éérder vandaag op Radio Rijnmond!

Geschreven door Ruud de Boer

En je hebt de mogelijkheid om te reageren op het nieuws, dat je hebt gehoord of gelezen hebt op Radio Rijnmond of onze app: bel 010 - 436 44 36 of stuur een mailtje naar NU@Rijnmond.nl ! Een tweet (bijvoorbeeld met een foto vanaf welke zomerse plek je luistert) stuur je met #RijnmondNu : Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.