Rotterdamse manager verzorgingstehuis steelt jarenlang van hoogbejaarde patiënten

De politie heeft een 48-jarige vrouw opgepakt voor diefstal. Zij is een leidinggevende in een verzorgingstehuis en wordt ervan verdacht dat ze sinds 2013 sieraden en geld van bewoners heeft gestolen. Haar slachtoffers waren gemiddeld 90 jaar oud.

De vrouw werd op 13 juni in haar huis in Rotterdam aangehouden, maakte de politie donderdag bekend. In de woning vond de politie een sieradenkistje met juwelen van een 100-jarige bewoonster van het tehuis in Rotterdam.

Ook werd er een portemonnee gevonden. Die werd een paar jaar geleden gestolen in een verzorgingstehuis in Tilburg. Daar werkte de vrouw toen.

De politie kwam haar op het spoor nadat in februari verschillende meldingen binnenkwamen van diefstal uit het verzorgingstehuis.

Bij de huiszoeking werden nog meer sieraden gevonden, waarvan de herkomst niet bekend is.