Justitie ook in de fout met gegevens Rotterdamse fotograaf

Het Openbaar Ministerie heeft in nog een geval geprobeerd bronnen van een journalist te achterhalen. Donderdag heeft het OM in Rotterdam toegegeven dat in september vorig jaar zonder toestemming de telefoongegevens van een fotograaf en cameraman van MediaTV zijn opgevraagd bij een telecommaatschappij.

Het OM was een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een onbekende politieman die de fotograaf van persbureau MediaTV zou hebben getipt. MediaTV levert foto’s en video aan diverse journalistieke organisaties, zoals RTV Rijnmond, NOS, RTL, SBS en het AD.

Fotograaf Joey Bremer werd donderdag door het OM op de hoogte gebracht van de inzet van opsporingsmiddelen tegen hem. "Er is een fout gemaakt. Toen men zich realiseerde dat het om een fotojournalist ging, is men direct gestopt", zei het OM in het ‘excuusgesprek’.

Het OM heeft verzuimd Bremer na het stopzetten van het onderzoek te informeren over het opvragen van zijn telefoongegevens. Ook is de kwestie niet gemeld toen het college van procureurs-generaal vorige maand alle parketten vroeg of er nog zaken speelden met journalisten.

Brabants Dagblad

De aanleiding was de ophef begin juni rond het opvragen van telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad die had gepubliceerd over de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Pas donderdag, nadat het college van procureurs-generaal opnieuw aan de bel trok, gaf het OM in Rotterdam toe dat opsporingsmiddelen tegen Bremer waren ingezet.

De fotojournalist is geschrokken. Bremer overweegt juridische stappen te ondernemen tegen zowel justitie als politie.