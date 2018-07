Deel dit artikel:











Torenhoge temperaturen in de klas: te zot voor woorden dat overal kinderen zitten te zweten Op basisschool Johan Friso in Dordrecht lopen de temperaturen behoorlijk op

De warmte in de regio houdt al dagen aan en ook de komende tijd blijft het hijgen, puffen en zweten. Ook in de klaslokalen lopen de temperaturen hoog op. Op de basisschool Johan Friso in Dordrecht tikt de thermometer in de klas makkelijk de dertig graden aan.

De warmte zorgt bij veel kinderen voor problemen. "Ik kan me niet goed concentreren, want ik denk alleen maar aan de warmte", zegt een leerling. "En ik heb vaak hoofdpijn." Met open ramen en ventilatoren proberen de kinderen en de meester van groep 7 het hoofd koel te houden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan: in het lokaal kan het wel 32 graden worden. "Dan voel je je oververhit en wil je het zwembad in", zegt een andere leerling. Landelijk probleem

Volgens Peter van Loon van de stichting Scholen van Morgen is de warmte in klaslokalen een landelijk probleem. "70 tot 80 procent van alle schoolgebouwen in Nederland is te warm. Dat zijn zo'n zesduizend tot zevenduizend scholen." "Het mag niet warmer zijn dan 26 graden, maar dat redden we niet", zegt Van Loon. "Het is vaak veel warmer dan het zou mogen zijn." Dit komt volgens hem doordat schoolgebouwen oud zijn en er niet genoeg geld is om ze op te knappen. Maar ook bij nieuwe scholen zijn er problemen. Die zijn bijvoorbeeld onhandig gebouwd, met grote ramen aan de zonkant of ze hebben geen goed ventilatiesysteem. Oplossingen zouden volgens Van Loon gezocht moeten worden in meer zonneschermen, meer ventilatie en het aanpassen van platte daken. "Het is te zot voor woorden dat overal kinderen zitten te zweten." Maar voordat er vaste oplossingen zijn gevonden, moeten de kinderen op een andere manier het hoofd koel zien te houden: met ijsjes.