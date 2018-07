Freggie, plantaardige snack uit Rotterdam

Rotterdammer Mike Maduro ontwikkelt naast zijn gewone baan een veganistische snack uit restafval van geperste groentesappen.

Plantaardige snack uit Rotterdam

Een snack als gezond alternatief voor de gewone vette hap en nog goed voor het milieu ook. Rotterdammer Mike Maduro heeft een paar jaar gewerkt aan zijn droom, de vervolmaking van de freggie, een plantaardige snack op basis van kikkererwten, linzen, verse kruiden en de overblijvende vezels uit geperste groentesappen. De freggie is nu te koop in twee Rotterdamse kantines, bij een slager aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam en incidenteel op festivals in het hele land.

