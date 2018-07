Sparta laat Chabot niet gaan

Jeffrey Chabot zal weer aansluiten bij de eerste selectie van Sparta. De Duitse verdediger stond onder belangstelling van meerdere clubs, maar de Kasteelclub en de beoogde teams konden het niet eens worden over de voorwaarden en/of de momenten van betaling.

"Sparta hoeft op dit moment geen spelers te verkopen daar de club haar financiële huishouding voor het aankomende seizoen op orde heeft", aldus technisch manager Henk van Stee. "Sparta zal altijd het gesprek met geïnteresseerde clubs aangaan echter, spelers vertrekken enkel tegen de voorwaarden die wij opstellen."