Dordt wil dit najaar start gasvrij Crabbehof

Dordrecht wil nog dit najaar beginnen met het gasvrij maken van Crabbehof. In 2035 moet de hele stad van het aardgas af zijn. Er wordt begonnen in Crabbehof, omdat in die wijk de gasleidingen als eerste aan vervanging toe zijn.

"We hebben bij het ministerie van Binnenlandse Zaken subsidie aangevraagd uit de pot die het Rijk beschikbaar stelt om de eerste honderd wijken in ons land van het gas te halen", zegt wethouder Rik van der Linden.

"De subsidie is bedoeld als stimulans. Wie begint doet ervaringen op waar iedereen wat aan heeft. Want het is niet zo simpel om bestaande bebouwing te laten omschakelen van aardgas naar andere energie. Maar subsidie of niet, in oktober beginnen we in Crabbehof."

Niet eenvoudig



Robert Crabbedam van Warmtenet HVC, dat door de afvalverbranding verwarmd water via leidingen door de stad leidt, beaamt dat het niet eenvoudig is. "Als je in een straat iets wilt, moeten bijvoorbeeld wel alle kopers of huurders mee willen werken."

Inmiddels zijn in Dordrecht al 3.500 woningen aangesloten op Crabbedams warmtenet. "We kunnen met onze huidige capaciteit zeker 15 tot 20 duizend woningen aansluiten. Wij zij er klaar voor, maar het is niet overal makkelijk of de beste oplossing."

Stadswiel



Juist wel makkelijk was donderdagmorgen de aansluiting van seniorencomplex Stadswiel op het Warmtenet. "Eigenlijk verandert er erg weinig hier. Gisteren kwam er nog gas binnen, nu warm water. De bewoners merken er eigenlijk niets van."

Omdat er in de keukentjes van de 76 woningen al elektrisch gekookt werd, merken bewoners er inderdaad niets van. "Maar vrij van gas betekent wel meer veiligheid, omdat er niks meer met gas kan gebeuren", zegt Tinka van Rood van Trivire, verhuurder van het Stadswiel.

Wethouder Van der Linden vindt het Stadswiel een mooi voorbeeld van wat er in Dordrecht moet gebeuren. "De hele stad in 2035 gasvrij is een hoge ambitie. De techniek is beschikbaar, de vraag is alleen of er voldoende handen zijn om het zo snel te realiseren."