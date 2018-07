Weekmarkt Rotterdam-IJsselmonde loopt leeg

Het gaat niet goed met de weekmarkt in Rotterdam-IJsselmonde. De ooit zo populaire markt is een paar keer verhuisd en telt inmiddels nog maar tien kramen. De teloorgang baart de marktkooplui en gebiedscommissie zorgen.

Ria Bronkhorst en Jerry Lussenburg van gebiedscommissie IJsselmonde deden onlangs een rondje over de markt aan de Herenwaard en schrokken van wat ze daar hoorden en zagen. Lussenburg: "Er is nog maar een derde over. Ik vind het verschrikkelijk jammer."

Leegte



Een rondje met Bronkhorst en Lussenburg laat een weinig vrolijk beeld zien. Een handjevol kramen en vooral veel leegte. "Ik heb vroeger altijd met plezier over de markt gelopen. Je was een uur bezig", zegt Lussenburg.

Nadat het de oorspronkelijke plek moest verlaten voor nieuwbouw heeft de weekmarkt door IJsselmonde gezworven. Inmiddels staat de markt op de vierde of vijfde locatie. "De mensen weten ons niet te vinden. We moeten verhuizen. Alles is beter dan dit", zegt de verkoopster van Kaashandel Van Dijk.

Exodus



Bronkhorst ziet winst in een nieuwe opstelling van de markt. "Die is absoluut niet goed, zo is het ongezellig. Ze staan met de ruggen naar elkaar. Maak er bijvoorbeeld een U-vorm van. Alleen de groente- en aardappelkraam staan richting winkelcentrum Keizerswaard."

Er heeft de laatste jaren een ware exodus plaatsgevonden op de weekmarkt. Bij Kaashandel Van Dijk maken ze de sombere balans op.

"De snoepboer is vertrokken, de bloemenman is weg. De kippenboer is met pensioen. Vroeger hadden we sokken en kleding. Alles is weg."

Open voor gesprek



Ook Peter van Lieshout verkoopt groente en fruit en ziet zijn handel teruglopen. "Het is niet aantrekkelijk genoeg. De gemeente moet ons eens gaan helpen. De Markthal krijgt bijvoorbeeld zoveel aandacht. Is het te warm, dan krijgen ze airco en als het te koud is, krijgen ze een heater. Terwijl wij op de gewone markten met honderden ondernemers staan."

De gemeente Rotterdam erkent dat het niet goed gaat met de markt in IJsselmonde. Stadsbeheer zegt open te staan voor verbeteringen en wil in gesprek met de marktkooplieden. "Een verandering van de opstelling is wat ons betreft zeker bespreekbaar", zegt een woordvoerder.