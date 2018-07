Afghaanse rapper verwerkt vluchtelingenverleden met Nederlandse muziek

Serat Amiri vertrok op 16-jarige leeftijd vanuit Afghanistan naar Nederland met zijn jongere broertje. Nu woont hij al twee jaar in Rotterdam en speelt muziek een belangrijke rol in zijn leven.

"Toen ik naar Nederland kwam, was het eerste jaar moeilijk. Maar ik heb veel steun gehad. Nu doe ik mijn best om te leren en heb ik gelukkig goede begeleiders."

Verwerking



Amiri vreesde in Afghanistan voor zijn leven en heeft ervoor gekozen om zijn land te verlaten. Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug en wil nu graag vertellen wat hij heeft meegemaakt.

Muziek is voor hem een manier om zijn gevoelens te uiten. Samen met zijn mentor schrijft hij teksten over zijn leven. "Hij heeft mij veel geholpen en uitgelegd hoe ik teksten moet schrijven. Ik ben pas twee jaar in Nederland, dus kan ik nog niet zo goed Nederlands spreken."

Optreden



Amiri heeft zijn eerste grote optreden al gehad. Samen met het Nederlands Blazers Ensemble heeft hij in Tivoli Vredenburg in Utrecht en Paradiso in Amsterdam opgetreden.

"Het was de eerste dat ik op zo'n groot podium heb gestaan. Dat was het beste moment in mijn leven", vertelt de rapper. "Mijn toekomst in Nederland is nog onzeker, maar ik wil graag het beste maken van mijn leven."