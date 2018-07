Geboortegolf in Diergaarde Blijdorp

Opnieuw babynieuws vanuit Diergaarde Blijdorp. Na een rode panda zijn er ook drie ezelspinguïns geboren in de Rotterdamse dierentuin.

De kuikens kropen afgelopen tijd uit het ei in het Oceanium. De pinguïns hebben in totaal zes nesten. Of de jonge dieren jongetjes of meisjes zijn, is nog onbekend.

Ook bij de koningspinguïns wordt nieuw kroost verwacht. Twee van de vier eieren die de vogels hebben gelegd worden momenteel uitgebroed in een broedmachine.

Blijdorp maakte woensdag al bekend dat onlangs een kleine panda is geboren. Die worden vanwege hun rood-bruine kleur ook wel rode panda's genoemd.