Nieuw Rotterdams college geïnstalleerd na fel debat

Rotterdam heeft 107 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw college. De tien wethouders van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP kregen donderdag allemaal voldoende steun van de gemeenteraad.

Naast de coalitiepartijen stemde alleen Nida voor de benoeming van de tien wethouders. Wethouder Grauss (CU-SGP) kreeg ook de steun van Denk. De andere fracties stemden blanco.

Wethouder Bokhove heeft besloten afstand te doen van de bewindvoering van de aandelen die haar kinderen hebben in Greenchoice, het bedrijf dat haar man heeft opgericht.



Doordat Saïd Kasmi, Judith Bokhove, Barbara Kathmann en Sven de Langen vanuit de raad het college in gaan en Tunahan Kuzu stopt als raadslid werden er ook vijf nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Het gaat om Robin de Roon (D66), Jimmy Smet (GroenLinks), Kevin van Eikeren (PvdA), René Segers (CDA) en Natasha Hoesein (Denk).

Fel debat



Het debat over het coalitieakkoord begon met elf lege stoelen. Leefbaar Rotterdam besloot uit protest het debat en de installatie te boycotten.

Daarna mocht Denk het debat aftrappen. Namens die partij voerde Tunahan Kuzu het woord. Hij noemde het coalitieakkoord 'een flutstuk van een paar wannabe wethouders en partijbonzen'.

Naast Leefbaar vertrok ook Denk na het uitspreken van de tekst van Kuzu enige tijd uit de raadszaal. Daarover sprak burgemeester Aboutaleb zijn verbazing uit. "Het lijkt wel of luisteren is veranderd in zenden."

Later hield PVV-raadslid Maurice Meeuwissen zijn zogenoemde maidenspeech, zijn eerste toespraak in het college. Dit zorgde voor een botsing met de andere fracties in de raad, omdat de PVV'er steevast sprak over de-islamiseren en het collegeakkoord een 'islamknuffelakkoord' noemde.

Aangenomen moties



Er werden meteen een aantal plannen van de oppositie overgenomen. Nida en 50Plus roepen het college op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen aan te pakken.

Ook gaat het college kijken of feestdagen die door een diversiteit van Rotterdammers worden beleefd publiek gevierd kunnen worden. Daarnaast gaat een wethouder zich, op aandringen van Partij voor de Dieren, bezighouden met dierenwelzijn.