Wijnboeren in regio beleven topjaar door het mooie weer

Wijnboer Bas Kon van Wijndomein Oosteind in Goudriaan

Zon is er de laatste tijd in overvloed. Qua temperaturen lijkt het wel alsof we in Zuid-Frankrijk leven. De druiventeelt bij wijnboeren beleeft hierdoor een topjaar. "Dit jaar zijn onze wijnen waarschijnlijk van dezelfde kwaliteit als die uit Frankrijk", zegt wijnboer Bad Kon.

Kon is eigenaar van Wijndomein Oosteind in Goudriaan. De bloei van de druiven kwam dit jaar vanwege het warme weer vroeg op gang. Eind mei had hij al de eerste druiven op de ranken. "Dit is het mooiste plaatje dat je van een wijngaard kunt hebben. Veel zon en warmte, daar houden druiven van. Ze hebben een hekel aan kou." Volgens Kon kan het bijna niet meer misgaan met de druivenoogst, hoewel hij ook waarschuwt voor te vroeg juichen. "Het kan de hele zomer prachtig weer zijn, maar als het in september en oktober alsnog koud en regenachtig is, kan het nog misgaan." De druiven moeten in het najaar afrijpen en daar is ook zon voor nodig. Als die ontbreekt, kan de kwaliteit alsnog achteruitgaan, zegt Kon.