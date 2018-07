Politie leidt burgers op voor zoektocht naar vermiste personen

De politie slaat de handen ineen met vrijwilligers om vermiste mensen op te sporen. Speciaal om deze vrijwilligers op te leiden, is donderdagavond een informatiebijeenkomst op politiebureau De Veranda in Rotterdam-Feijenoord.

"Een vermist persoon is absoluut een prioriteit. Maar als wij met dertig agenten een zoekactie houden, staan er vijftien politieauto's stil", legt Martin van der Marel van de politie-eenheid Rotterdam uit. Hij is betrokken bij de informatieavond voor vrijwilligers.

Ander politiewerk blijft liggen als de politie zich vol op een vermissing stort. Om dit te voorkomen zet de politie in samenwerking met het Rode Kruis steeds vaker vrijwilligers in. "Met dertig vrijwilligers hoeven wij maar een aantal agenten in te zetten om de zoekactie te begeleiden."

Do’s en don'ts



Tijdens de bijeenkomst worden de do’s en don’ts van de zoekacties uitgelegd. Om te voorkomen dat er nieuwe sporen worden achtergelaten, mogen de vrijwilligers tijdens de zoektocht bijvoorbeeld niet eten of roken.

Ook moet voorzichtig worden omgegaan met social media. "Ze mogen bijvoorbeeld niet op Facebook zeggen dat ze die dag gezellig op pad zijn met de politie", zegt Van der Marel.

"Je weet van tevoren nooit hoe een zoekactie afloopt en we willen niet dat de vrijwilligers hun eigen verhaal vertellen. Als wij een nieuwsbericht plaatsen, kunnen zij het natuurlijk wel delen."

Vijfhonderd man



Tijdens de bijeenkomst blijft het niet bij uitleg. De theorie wordt ook in praktijk gebracht. De politie verstopt bijvoorbeeld een aantal pillen paracetamol en de vrijwilligers gaan op zoek naar deze medicijnen. "Uit eerdere oefeningen zien we dat echt de kleinste pilletjes teruggevonden worden."

Momenteel heeft de politie samen met het Rode Kruis 375 vrijwilligers opgeleid. De ambitie is om zeker vijfhonderd mensen op te leiden.