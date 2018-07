Deel dit artikel:











Slang ontsnapt, man gevangen De woning waar de slang hoort te zitten

Een Rotterdammer die donderdagmiddag de politie inschakelde omdat zijn slang was ontsnapt uit zijn huis, is later zelf aangehouden. De man had namelijk nog 37 dagen celstraf openstaan.

"Ik had het terrarium schoongemaakt en ging daarna even naar de winkel", vertelde de man - toen hij nog op vrije voeten was - tegen een verslaggever van RTV Rijnmond. "Toen ik iets later terugkwam, stond het terrarium open en was 'ie leeg. Ook stond de deur naar het balkon open." Toen een verslaggever aankwam bij het desbetreffende huis in Rotterdam-Zevenkamp bleek naast de slang ook de inwoner niet meer thuis te zijn. Hij is door de politie opgepakt, omdat hij nog een celstraf moet uitzitten, vertelde zijn dochter die de deur opendeed. Waarom hij nog moet brommen, is niet bekend. De slang, een balpython, is nog altijd spoorloos.