Minister: 'Bronbescherming hoort bij een rechtsstaat'

Minster Grappenhaus van Justitie en Veiligheid neemt de schending van bronbescherming van journalisten "hoog op", omdat bronbescherming hoort bij een vrije rechtsstaat.

Donderdag werd bekend dat de telefoongegevens van een Rotterdamse persfotograaf en cameraman van MediaTV zonder toestemming zijn opgevraagd door justitie.

"Het Openbaar Ministerie is op dit moment bezig om een rondgang te maken. Alle zaken waarin in het recente verleden mogelijkerwijs de bronbescherming van journalisten in het geding is geweest, worden uit het bestand gehaald", legt Grapperhaus uit aan de NOS.

De minister laat weten dat verder onderzoek naar de cultuur binnen het OM volgens hem niet nodig is. Hij zegt dat de nieuwe wet voor bronbescherming, die per 1 oktober ingaat, dit soort praktijken in de toekomst zal voorkomen.

"Die wet zegt dat er hele strenge vereisten zijn en dat de rechter alleen maar toestemming mag geven voor het aantasten van de bronbescherming als er een hele ernstige omstandigheid is", vertelt Grapperhaus. "Dan moet je denken aan een grote terroristische aanslag."