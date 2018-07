Feest in Tinte, slapen op 'Tintation Weiland'

Het driedaagse Zomerfeest in Tinte is donderdagavond begonnen. Het geheel door vrijwilligers georganiseerd festival strijkt voor de 29ste keer neer in de Westvoornse gemeente met zo'n 500 inwoners.

De donderdag van het festival staat vooral in het teken van lokale artiesten. Onder anderen Lizzy V, een jonge singer-songwriter uit Rockanje, het popkoor Tintunes uit Tinte en de Rotterdamse band My Own Army treden op.

Liptease

De inwoners van Tinte zelf worden verwend: zij mogen gratis naar het feest. De bewoners van de huizen rondom het festivalterrein hebben drie hotel overnachtingen aangeboden gekregen om te compenseren voor de geluidsoverlast.De donderdagavond is een relatief rustige avond. De organisatie van het feest verwacht 1.500 mensen. Op de vrijdag verwachten ze er 2.000 en als klapper op de zaterdag een bezoekersaantal van 2.500. De slotavond zal de band Liptease & Bigband afscheid nemen van het publiek. Voor de Rotterdamse band is het een afscheidsoptreden. De succesvolle groep stopt ermee.

'Tintation Weiland'

Ook dit jaar is er op een nabij gelegen weiland een camping ingericht voor de gasten. Beheerder Joke zorgt dat alles op rolletjes loopt. "Omdat het de vijfde keer is dat de camping bij het festival is geopend hebben we een speciale naam bedacht. Het is vanaf nu 'Tintation Weiland", lacht ze. Het is een knipoog naar het populaire TV-programma 'Temptation Island'.

Organisator Kees Rehorst denkt al aan de jubileum editie van volgend jaar. "Het wordt de dertigste en die wordt heel speciaal. We gaan zelfs een dagje meer feest vieren dan."