Metropolis festival al 30 jaar in het Zuiderpark

Het Metropolis festival viert een bijzondere mijlpaal. Komende zondag wordt het festival voor de 30ste keer georganiseerd. De organisatie rekent op 30-duizend bezoekers in het Zuiderpark.

"Met zulke weersvoorspellingen denk ik dat we een hele mooie zondag tegemoet gaan. We gaan het jubileum uitgebreid vieren", vertelt festivaldirecteur Pim Kip. Het festival gaat dit jaar door tot 22:00. Een uur langer dan normaal.

"Het bijzondere aan dit festival vind ik nog steeds dat het een gratis toegankelijk festival is. En dat neemt ook een drempel weg voor de buurtbewoners. Dat zie je ook in het publiek terug. En daarnaast zijn we ook een van de weinige festivals op Rotterdam-Zuid", vervolgt de festivalbaas.

Het muziekevenement staat er om bekend om ook jonge en onbekende acts een podium te bieden. Maar ook grote acts als The Prodigy en de Wu-Tang Clan hebben er opgetreden. De line-up bestaat dit jaar onder meer uit rapper Kraantje Pappie en de band Togo All Stars uit West-Afrika.

Sergio Lubbe heeft in 1988 bij de wieg gestaan van het festival. "Ik kan mij dertig jaar geleden nog wel herinneren. Toen was het twee dagen voor het festival verre van zonovergoten en waaide het hoofdpodium om. We hebben toen 36 uur doorgewerkt om alles in orde te maken", vertelt Lubbe.