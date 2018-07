Rotterdammer Evert Heintz haalt geld op voor Nepalese gezinnen

Rotterdammer Evert Heintz wil vijfduizend euro ophalen voor twee gezinnen in Nepal, die al twee jaar dakloos zijn na de aardbevingen van 2015. Hij loopt zaterdag een trailrun van 73 kilometer in Zwitserland voor dit doel. "Dit is voor mij eigenlijk twee hobby's in een: bergbeklimmen en hardlopen", vertelt Heintz.

Nepal werd drie jaar geleden getroffen door twee aardbevingen waardoor talloze mensen dakloos zijn geraakt. Met het door Evert opgehaalde geld gaat bergbeklimmer Katja Staartjes de Nepalezen helpen met de herbouw van hun woningen. Zij was ook ter plaatse toen de aardbeving plaats vond en is toen ook direct gaan helpen.

De trailrun is een zware tocht met veel hoogtemeters. Heintz heeft flink moeten trainen voor de tocht. "Ik heb veel getraind over het strand en door de duinen. Door het zand lopen is extra zwaar. Ik ben ook in de bergen geweest om hoogtemeters te maken", vertelt Heintz.

Heintz heeft zelf een bijna-doodervaring gehad in de Zwitserse bergen . Ergens in the middle of nowhere viel hij in een gletsjerspleet. Hij schreef daar onlangs het boek 'Een leven lang flow' over waarin hij terugblikt op zijn ervaring.