De graskunstenaar van de Kuip houdt de mat ook in de hitte groen Foto: grasmeester Beltman met stagiaire Gina de Jong

De grasmat in de Kuip gaat er zaterdag uit en maandag komt er splinternieuw veld in. Maar dat betekent niet dat grasmeester Erwin Beltman even op z'n lauweren kan rusten. Ook het veld van het trainingscomplex moet er perfect bijliggen, en de aanhoudende droogte maakt dat lastig.

"De droogte, de zon en de wind zijn factoren waar je heel voorzichtig mee moet zijn", vertelt Beltman op Radio Rijnmond. Elke dag bepaalt hij samen met de trainer hoe het veld er die dag moet bijliggen. De grasmeester verstaat zijn vak als geen ander. De grasmat van de Kuip is al vijf jaar op rij verkozen tot de beste van Nederland. En om dat te realiseren past hij elke dag maatwerk toe. "Door de warmte en de wind droogt het gras misschien drie keer zo snel uit dan normaal. Je moet het gras genoeg water geven. Niet teveel maar ook zeker niet te weinig en op de juiste tijden", vertelt grasmeester Beltman. Het veld moet ook 'z'n best doen'. Onbeperkt sproeien is volgens de grasmeester geen goede strategie. Beltman: "We beginnen om 16:00 uur met een sproeironde en in de nacht gaat de sproeier drie keer aan met kleine beetjes water. Je mag het gras niet te lui laten worden. Je moet de wortels laten zoeken naar het water."