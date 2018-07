Onderzoek insulinemoorden na de zomer afgerond

Het onderzoek naar de insulinemoorden wordt eind september afgerond. Dan zal duidelijk zijn van hoeveel moorden een 22-jarige Rotterdammer wordt verdacht.

Tot nu toe wordt verdachte Rahiied A. gekoppeld aan drie moorden . Het Nederlands Forensisch Instituut bekijkt nog meerdere verdachte sterfgevallen.

De recherche heeft stoffelijke overschotten laten opgraven , zodat toxicologisch onderzoek kan worden gedaan.

Vrijdag was een korte zitting in Rotterdam. Verpleger Rahiied A. was opnieuw niet aanwezig. De zaak zal pas volgend jaar inhoudelijk worden behandeld.