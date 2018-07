Deel dit artikel:











Hoge nood? Gratis naar het toilet in Rotterdam

Wie in de binnenstad van Rotterdam hoge nood krijgt, kan nu in zeven cafés, hotels of restaurants naar een fris toilet zonder verplichte consumptie. Het is een proef die twee jaar duurt.

De horecagelegenheden vinden dat het bij een gastvrije stad hoort om goede openbare toiletvoorzieningen te hebben. De deelnemende cafés, hotels en restaurants zijn te vinden met een speciale hoge nood-app. Ook hebben ze een groene sticker op de deur. Als proef slaagt, wil Rotterdam het aantal zaken uitbreiden.