El Ahmadi richting Saoedi-Arabië

Karim El Ahmadi vertrekt zo goed als zeker naar Al-Ittihad. In Saoedi-Arabië ligt een tweejarig contract klaar voor de aanvoerder van Feyenoord, meldt de Telegraaf. De 33-jarige El Ahmadi vertrekt, zodra hij medisch gekeurd is, transfervrij bij Feyenoord.

De krant meldt verder dat Feyenoord El Ahmadi nog altijd dankbaar is voor zijn komst in 2014, na een periode bij Aston Villa. De Marokkaanse middenvelder leverde toen een deel van zijn salaris in en de Rotterdammers hoefden maar 6,5 ton voor El Ahmadi te betalen. In de periode 2014-2018 waren El Ahmadi en Feyenoord een gelukkig huwelijk met het winnen van de landstitel, de Johan Cruijff schaal en twee KNVB-bekers.

Achtvoudig landskampioen Al-Ittihad beleefde afgelopen jaar een slecht seizoen. Na een negende plaats moet de club dit seizoen, met El Ahmadi in de gelederen, weer succes gaan boeken.