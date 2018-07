Terpstra ook komende drie jaar op Zesdaagse Rotterdam

Wielrenner Niki Terpstra staat de komende drie edities wederom aan de start van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. Dat heeft de organisatie vrijdagochtend bekendgemaakt. De editie van 2019 wordt voor Terpstra al zijn elfde deelname in Ahoy.

Wedstrijdleider Michael Zijlaard reageerde opgetogen over het langer vastleggen van Terpstra. "Hij behoort tot de absolute top en is de ideale combinatie van baan- en wegwielrenner. Hij gaat de strijd aan tegen de beste baanrenners van de wereld, doet mee om de prijzen en laat telkens zien daarmee in goede vorm uit de winter te kunnen komen”, aldus Zijlaard.

De winnaar van onder andere Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen is al tien keer terug te vinden in het klassement van de Zesdaagse. In 2013, 2014 en 2015 won hij de Rotterdamse baanwedstrijd samen met zijn ploeggenoot Iljo Keisse. De Wooning Zesdaagse van Rotterdam 2019 zal plaatsvinden van 3 t/m 8 januari. De kaartverkoop is vrijdagochtend van start gegaan.