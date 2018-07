Watertoren Zwijndrecht heeft een nieuwe 'kroon'

De bekende watertoren van Zwijndrecht is weer compleet. "Een kroon die de toren ook weer van veraf een nieuw beeld zal geven", beschrijft Stefan de Vos van RoosRos Architecten het nieuwe dak van de watertoren. De 120 jaar oude toren is verder geheel gereinigd, maar de kap is gloednieuw.

"Voor het ontwerp hebben we gekeken naar de oude, historische kap met veel details. 65 jaar na 1897, de opleverdatum, is het origineel vervangen door een kap die niet zo fraai was."

De watertoren staat al jaren leeg. In 2017 gaf de rechter groen licht voor de verbouwing van de watertoren. Aan de toren moet een aanbouw komen. In de nieuwbouw en in toren moeten horeca en woningen komen.

De Vos zegt dat sinds 2011 veel plannen zijn gemaakt, maar dat deze renovatie vooral moet voorkomen dat de toren in verval raakt.

De mooiste klus

Het is volgens De Vos misschien wel de mooiste klus die ze gehad hebben. "We hebben de toren gereinigd, de kozijnen behandeld, maar verder niets. De toren heeft van zichzelf al genoeg schoonheid."

De nieuwe kap is geheel bedekt met zink, net als het originele dak van de toren. "Zink was vroeger echt een ambacht waar echt kunstwerken mee gemaakt werden. Dat hebben we geprobeerd terug te laten komen, maar wel op een hedendaagse manier. Het is geen kopie, maar een hervertaling van wat het ooit geweest is."

In de kroon zitten speciale staalconstructies met ankers die het mogelijk maakten om het geheel op te tillen. "Het ziet er heel spectaculair uit. We hadden het geheel ook op de toren op kunnen bouwen, maar de opdrachtgever wilde het geheel op de grond opgebouwd hebben."