WK-finale op groot scherm bij Excelsior

Natuurlijk, het is jammer dat Nederland er niet bij is. Maar dat wil niet zeggen dat we niet met z'n allen voetbal kunnen kijken: de finale van het WK is zondag 15 juli te volgen op een groot scherm in het stadion van Excelsior.

Welke landen de finale spelen is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat er in het Rotterdamse Van Donge & De Roo Stadion een groot scherm komt te staan met daarop de beelden vanuit Moskou. De finale begint om 17.00 uur. Twee uur daarvoor gaat het stadion open, de tijd tot de aftrap wordt overbrugd door live muziek. In het stadion kan eten en drinken gekocht worden. Hoeveel de kaarten gaan kosten en hoe ze te bestellen zijn, wordt later duidelijk.