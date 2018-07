Deel dit artikel:











'Numansdorp heeft nieuw zwembad nodig'

Zwembad De Waterstee in Numansdorp moet worden vervangen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Cromstrijen heeft laten doen. Het huidige zwembad is bouwtechnisch en sporttechnisch verouderd. “Niets doen is geen optie”, zegt wethouder Pieter van der Meer.

De wethouder hoopt groen licht te krijgen voor de bouw van een nieuw zwembad op het sportterrein aan de Meestooflaan in Numansdorp. De gemeenteraad moet daar een besluit over nemen. Het voorstel is een zwembad te bouwen met een wedstrijdbad met beweegbare bodem en een peuter/kleuterbad. Het zwembad moet duurzaam en energiezuinig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het financieel gezien mogelijk is om het oude bad aan de Nassaustraat te vervangen. Alle kosten hiervoor passen binnen de begroting van de gemeente Cromstrijen. Het gaat om 6,6 miljoen euro. Als de nieuwbouwplannen worden goedgekeurd zal het oude bad worden gesloopt. Over de invulling van dat terrein neemt de gemeente nu nog geen besluit. In september bepaalt de gemeenteraad of het nieuwe zwembad er komt. Het zou dan in 2021/2022 klaar moeten zijn.