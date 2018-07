Emigratie vanuit Rotterdam naar Amerika per zeilschip

Al voordat landverhuizers met de Holland Amerika Lijn vanuit Rotterdam vertrokken, gingen emigranten vanaf de Boompjes met zeilschepen naar Amerika.

Halverwege de 19e eeuw zijn veel Duitsers en Nederlanders naar 'het beloofde land' gegaan. Rob Noordhoek van Museum Rotterdam: "Zo tussen 1846-1848 gaan er zo'n 7000 Nederlanders via Rotterdam naar Amerika en ongeveer 9500 buitenlanders, vooral Duitsers maar ook wel Zwitsers.

Noordhoek is zich in dit verhaal gaan verdiepen nadat er bij het museum een mail binnenkwam van een Amerikaan die op zoek naar meer informatie over de route die zijn Duitse voorouders hebben afgelegd.

In die periode kwamen duizenden mensen naar Rotterdam voor de overtocht naar Amerika. De hele stad lag toen nog binnen de huidige stadsdriehoek. De emigranten verbleven soms weken in Rotterdam.

Lange overtocht

De schepen waarmee ze de overtocht maakten, waren vrachtschepen. Soms is het wachten op vracht, soms op nog meer passagiers. En als de zeilschepen dan vanaf de Boompjes onderweg gingen, duurde het soms nog dagen voordat ze op zee waren.

"Zeker voordat het Kanaal door Voorne werd gegraven", zegt Rob Noordhoek. "De toegang tot open zee bij Hoek van Holland was verzand begin 19e eeuw, dus de grotere schepen moesten toen helemaal om via de Dordtse Kil en het Hollands Diep. Dat duurde soms wel negen dagen."

Hellevoetsluis







In de jaren 20 van de 19e eeuw werd het Kanaal door Voorne gegraven en daarmee werd de reistijd van Rotterdam naar open zee korter. Hellevoetsluis was de laatste plaats voor de schepen de zee opgingen. Daar was het dan weer wachten op de goede wind. Afhankelijk van de wind deed een schip er dan vaak ruim een maand over om Amerika te bereiken.De passagiers zaten aan boord van de zeilschepen in het tussenruim. "In die tijd was wettelijk geregeld dat elke passagier zo'n 14 vierkante voet tot z'n beschikking had. Een voet is iets minder dan 30 centimeter."

Wambersie

De overtocht vanuit Rotterdam werd door een aantal bedrijven geregeld. "De belangrijkste was Wambersie uit Crooswijk", zegt Noordhoek. "Dat zijn van oorsprong Amerikanen. Emmanuel Wambersie komt begin 19e eeuw in Rotterdam terecht. Hij was eind 18e eeuw waarschijnlijk vanuit Belgie naar Amerika gegaan en vocht daar in de onafhankelijkheidsoorlog. Daardoor kreeg hij het Amerikaans staatsburgerschap."

In Rotterdam werd hij consul van de Verenigde Staten. Daardoor had hij zicht op alle scheepsbewegingen. Door zijn netwerk kon hij een cargadoorsbedrijf beginnen. Wambersie regelde het vervoer via de schepen maar had zelf geen schepen in bezit. Het waren vooral Amerikaanse schepen.

De zoon van Emmanuel Wambersie was ook nog in Amerika geboren en werd ook consul. Kleinzoon August werd in Rotterdam geboren en was geen staatsburger van Amerika. Hij werd vice-consul.

Holland Amerika Lijn



De Wambersies stonden aan het begin van het Holland Amerika Lijn. "Verschillende bedrijven die in Rotterdam bezig waren met de migratie en handel met Amerika komen samen om de Nederlandse Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij op te richten", aldus Noordhoek. De NASM werd in 1871 opgericht en ging later verder als de Holland Amerika Lijn.

"In de beginperiode van de HAL zie je dat al het geregel als aanmelden van passagiers door bedrijven als Wambersie werd gedaan. Zij regelen dat die schepen ook vol komen." Er is dan al veel verbeterd in vergelijking met de vroege emigratie tot halverwege de negentiende eeuw.

Na het Kanaal door Voorne werd in 1872 de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen. De route naar open zee vanuit Rotterdam werd daardoor nog korter. Bovendien voer de HAL met stoomschepen waardoor de overtocht niet meer afhankelijk is van goede wind.