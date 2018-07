Bombardement op Rotterdam blokkeerde vluchtweg familie Anne Frank

Anne Frank en haar familie hebben geprobeerd om via het Amerikaanse consulaat in Rotterdam naar de Verenigde Staten te emigreren. Twee jaar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog diende vader Otto Frank een aanvraag in bij het consulaat aan de Wijnhaven. Het bombardement in mei 1940 gooide roet in het eten, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Anne Frank Stichting.

Frank kwam in juli 1933 uit Duitsland naar Amsterdam om aan vervolging door de nazi's te ontkomen. De rest van het gezin volgde een jaar later. De familie bouwde een nieuwe toekomst op aan het Merwedeplein in een Amsterdamse nieuwbouwwijk.

Maar lang duurde de rust niet. In 1938 nam de oorlogsdreiging in Europa verder toe na de aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland, de inname van Tsjecho-Slowakije en de Kristallnacht in Duitsland.

Otto Frank besloot zijn gezin opnieuw in veiligheid te brengen, dit keer naar de Verenigde Staten. Om visa aan te vragen, moest hij zich wenden tot het Amerikaanse consulaat in Rotterdam.

Hij moest allerlei officiële documenten insturen, waaronder persoonsbewijzen en reispapieren. Ook eiste het consulaat een medische keuring en de naam van een inwoner van de VS die borg zou staan voor de nieuwkomers.

Afwachten

Daarna zat er voor het gezin niets anders op dan afwachten. Heel veel Duitse joden dienden in die tijd een aanvraag in voor een visum. Sommige van hen kwamen in handen van oplichters die een overtocht beloofden en astronomische bedragen eisten.

De moeilijkheid was dat de Duitsers voor landgenoten quota hadden ingesteld. Daardoor liepen de wachttijden zo hoog op, dat de familie Frank in mei 1940 nog altijd geen uitnodiging had ontvangen voor een gesprek op het consulaat.

De emigratiepoging van Otto Frank is aan het licht gekomen dankzij een brief die hij in 1941 aan een Amerikaanse vriend stuurde. Daarin schrijft hij dat in het bombardement op Rotterdam al zijn documenten waren vernietigd.

Of emigratie van het gezin-Frank was gelukt als de papierwinkel wel was doorgekomen, is onzeker. De Verenigde Staten waren destijds erg streng voor nieuwkomers uit angst voor spionnen en saboteurs en er was geen beleid om gevluchte Joden op te nemen.

De Anne Frank Stichting en het United States Holocaust Memorial Museum hebben onderzoek gedaan naar de pogingen van de familie van Anne Frank om aan de nazi's te ontkomen. Dat de Franks naar Amerika wilden, was al wel bekend. Maar dat hun emigratie niet doorging door het bombardement op Rotterdam is nieuw.

In 1941 deed Otto Frank voor zichzelf nog een poging om via Cuba in de VS te komen. Maar ook dit liep op niets uit, onder meer door de aanval van Japan op Pearl Harbor. Als gevolg daarvan werd het trans-Atlantische scheepvaartverkeer stil gelegd.

Achterhuis

Toen alle inspanningen waren gestrand, dook het gezin op 6 juli 1942 onder in het Achterhuis. Daar schreef Anne haar beroemde dagboek. Otto Frank was de enige van het gezin die de oorlog heeft overleefd.