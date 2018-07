'PVV en Wilders alsnog vervolgen voor haatzaaiende campagnespot'

Antidiscriminatiebureau RADAR en vier islamitische koepelorganisaties willen dat de PVV alsnog wordt vervolgd voor de 'Islam is'-campagne. Ook de Rotterdamse Islamitische stichting SPIOR doet mee. Ze zijn met een 'artikel 12' procedure naar het gerechtshof gestapt. De officier van justitie zag eerder geen mogelijkheden voor vervolging.

De nieuw gestarte procedure is klachtenregeling voor mensen die vinden dat een afgewezen zaak toch voor de rechter zou moeten komen.

De aanleiding voor de aangifte is de campagnespot van de PVV die 15 maart is uitgezonden in de Zendtijd voor Politieke Partijen. Het spotje begint met de teks t 'Islam is' gevolgd door woorden als 'geweld' en 'terreur' . Bij de slotzin druipt er bloed uit de tekst.

De campagnespot is volgens de aanklagers 'ontwrichtend voor de samenleving' omdat het zou aanzetten tot haat tegen en discriminatie van moslims .

"De Officier van Justitie had drieënhalf uur en anderhalf kantje nodig om onze aangifte van de hand te wijzen", laat hoogleraar cultureel recht Tom Zwart weten. Hij is gestart met de procedure namens de verschillende organisaties. "Dat lijkt me nauwelijks voldoende om alle aangedragen punten zorgvuldig te wegen.”

Belediging van geloof

In 2009 zei de Hoge Raad dat de belediging van een groep personen wel strafbaar gesteld en belediging van een geloof niet. De officier van justitie vond dat de campagnespot gericht is op het geloof en daardoor dus niet strafbaar is.

Dat vindt Zwart achterhaald. "De uitlating 'Ali B. en Mustapha, ga toch terug naar Ankara' vond de Hoge Raad in 2016 strafwaardig ondanks dat er niet naar een groep personen wordt verwezen.”

Het gerechtshof moet nu bepalen of Geert Wilders alsnog voor de rechter moet komen voor de 'Islam is'-campagne.