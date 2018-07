WK-wedstrijd Brazilië in Cinerama (met danseressen en band)

De WK-sfeer gaat voor een groot deel onze regio voorbij, maar dat is volgende week waarschijnlijk anders. Als Brazilië van België wint, dan is de halve finale met de 'goddelijke kanaries' te zien in een van de zalen van de Rotterdamse bioscoop Cinerama. Inclusief danseressen en een brass-band.

"Het moet dinsdag een echte Braziliaanse stadionsfeer worden", zegt Zeca Santos, de initiatiefnemer van de bioscoopwedstrijd. "Met uitgedoste danseressen, typische muziek en een heerlijke voetbalsfeer."

Santos heeft Braziliaanse roots en is de mede-eigenaar van restaurant Brasilbinkie op de Westblaak, vlakbij Cinerama. "Op de dag van de wedstrijd verzamelen we bij het restaurant en gaan dan in een stoet naar de overkant, naar de bioscoop."

In de bioscoop is plek voor 130 mensen om de wedstrijd van Brazilië te volgen tegen Frankrijk of Uruguay, als de Brazilianen doorgaan. "Maar voor mij is er geen twijfel", roept Santos lachend. "Wij staan komende dinsdag in de halve finale."