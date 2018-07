Duplan: 'Het is fijn om hier weer te zijn'

Deel dit artikel:











Édouard Duplan traint nu iets meer dan een week mee met Sparta en speelde afgelopen zaterdag tegen Heinenoord zelfs weer even in het Sparta-shirt. Het is in eerste instantie niet de bedoeling dat Duplan ook daadwerkelijk bij Sparta een contract gaat tekenen, maar hij sluit het zelf niet uit.

"We zijn nog niet aan het onderhandelen, de deal was vooral dat ik mee zou trainen. Maar je weet hoe het gaat, dit kan zomaar tot iets leiden. Maar zo ver ben ik nog niet met mijn gedachten, ik wil eerst gewoon zien hoe het loopt", aldus Duplan. "Het is fijn om hier terug te zijn. Ik ken nog heel veel mensen hier uit de voetballerij en dat geeft mij een warm gevoel." De oud-speler van onder meer RBC en FC Utrecht werkte bij ADO Den Haag al eerder samen met coach Henk Fraser. "Ik vind het heel leuk dat de trainer mij de mogelijkheid gaf om mee te trainen. Ik ben eigenlijk ook een Rotterdammer en dit is een hele mooie club", aldus Duplan.

Bekijk hierboven het portret van Édouard Duplan bij Sparta.