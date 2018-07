Deel dit artikel:











Gaslek in winkelgebied Zwijndrecht Foto: ZHZActueel

Bij werkzaamheden aan de Kort Ambachtlaan in Zwijndrecht is vrijdag een gasleiding beschadigd. De problemen zijn inmiddels verholpen. Verschillende winkels en woningen in de omgeving werden uit voorzorg ontruimd.

Monteurs van netbeheerder Stedin hebben het lek gedicht. Volgens de Veiligheidsregio zaten negen woningen en zes winkels zonder gas.