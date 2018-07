Deel dit artikel:











Benzinestation Ridderkerk doelwit van ramkraak

Aan de Rotterdamseweg in Ridderkerk is in de nacht van donderdag op vrijdag een ramkraak gepleegd op een tankstation. Volgens de politie is de pui geramd met een voertuig en is daarbij de toegangsdeur zwaar beschadigd. Het is niet duidelijk of er buit is gemaakt.

De dader of daders zijn gevlucht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt de camerabeelden en zoekt getuigen van de ramkraak. Kentekenplaat

In het tankstation hebben agenten een kentekenplaat gevonden. Ook trof de politie enkele kilometers verderop op de Ringdijk in Ridderkerk een verlaten auto aan op het fietspad. Deze is voor onderzoek in beslag genomen. In het tankstation hebben agenten een kentekenplaat gevonden. Ook trof de politie enkele kilometers verderop op de Ringdijk in Ridderkerk een verlaten auto aan op het fietspad. Deze is voor onderzoek in beslag genomen.