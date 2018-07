Rotterdam gaat de stad 'datagestuurd' schoonmaken

De schoonmakers van Stadsbeheer Rotterdam gaan gerichter schoonmaken. Eerst reden de medewerkers een vaste route, zoekend naar vervuilende plekken. Dankzij een nieuwe applicatie wordt Rotterdam voortaan 'datagestuurd' schoongemaakt.

De gemeente Rotterdam vult in de applicatie gegevens in over het schoonheidsniveau van de stad. Voor elke wijk wordt zo een profiel aangemaakt, op basis daarvan wordt een schoonmaakplan opgesteld.

"Het is doen wat nodig is voor een schone stad en niet doen wat op papier staat", vertelt een woordvoerder. "Dat zal ook per seizoen wisselen." "Door goed te kijken naar de verzamelde data kunnen we ervoor zorgen dat we op het juiste moment op de juiste plek zijn", vult David berg, directeur van Stadsbeheer, aan.