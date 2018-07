Nog veel onduidelijk over dood Schiedamse baby

Justitie houdt nog alle scenario’s open bij de dood van een baby in Schiedam. De 20-jarige moeder zit sinds april vast.

Het jongetje werd aangetroffen in een vuilniszak op het balkon van de woning aan de Stationsstraat in Schiedam.

De moeder zou het kind na de geboorte hebben vermoord, of levend hebben achtergelaten, waarna het stierf. Ook wordt de mogelijkheid bekeken of de baby bij de geboorte al was overleden.

De Schiedamse vrouw moest vrijdag voor het eerst voor de rechter komen in Rotterdam, maar was zelf niet aanwezig. Justitie wil niet zeggen of de verdachte een verklaring heeft afgelegd.