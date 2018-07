Deel dit artikel:











Hond overleeft bloedhete auto niet

Die hond die donderdagmiddag door de politie uit een bloedhete auto in Vlaardingen is gered, heeft het niet overleefd. De hond is gestorven in de dierenartsenpraktijk.

De politie werd gewaarschuwd door iemand die het dier in de auto aan de Sperwerlaan zag zitten. Agenten sloegen de ruit van de auto in tijdens een poging het dier te redden. De eigenaresse was donderdag te geëmotioneerd om verhoord te worden, vertelt een woordvoerder van de politie. Ze komt binnenkort langs voor een gesprek. Waarschijnlijk krijgt ze een boete voor dierenmishandeling. Mensen die hun huisdier in een dichte auto achterlaten, komen daar vaak vanaf met een waarschuwing .