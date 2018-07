Sparta haalt ervaring binnen met Drenthe en Auassar

Royston Drenthe en Adil Auassar hebben vrijdag bij Sparta getekend. Auassar komt over van Roda JC, terwijl Drenthe een contract heeft verdiend na een periode waarin hij al op het trainingsveld van Sparta stond.

De 31-jarige Auassar tekent voor twee jaar bij Sparta en neemt veel ervaring mee. "Vanwege de uitstraling en de spelers heb ik voor Sparta gekozen, er staat een heel goed team. De club heeft mij een goed gevoel gegeven. Ik ben er zeker van dat we er een mooi seizoen van kunnen maken", aldus de middenvelder.

Drenthe tekent voor een jaar bij de kasteelclub. Hij trainde al mee op Spangen, maar heeft al genoeg indruk gemaakt bij Sparta. Na een paar jaar zonder voetbal trekt hij nu de schoenen definitief weer aan.

Technisch manager Henk van Stee is blij met zijn twee aanwinsten. "Royston is afgetraind binnen gekomen, is een voorbeeld op de trainingen, loopt voorop, en over de voetballer Drenthe hoeven wij niet te discussieren. Hij is fit en wil graag. Dus waar wilden wij niet meer wachten", aldus Van Stee, die ook graag een centrale middenvelder aan de selectie wilde toevoegen en zo bij Auassar terecht kwam. "Ik hoorde dat hij een clausule in zijn contract had, waardoor hij onder zijn contract uit kom. Daar heb ik direct gebruik van gemaakt. Fijn dat hij voor Sparta kiest, want hij had meer opties."