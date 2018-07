Drenthe: 'Wil gewoon flippen met dit team'

Royston Drenthe tekende vrijdag voor een jaar bij Sparta. Hij maakte indruk op de club tijdens het meetrainen en trekt de voetbalschoenen definitief weer aan. "Het is welkom thuis, ik ben hier in Rotterdam-west opgegroeid. Het feit dat ik deze kans heb gekregen is voor mij een eer", aldus Drenthe.

"Ik ben twee jaar uit de roulatie geweest, dus dit is wel even iets nieuws", gaat Drenthe verder. "Toen ik hier begon was ik voor acht procent fit, nu zit ik denk ik op 27 procent. We hebben nog zes weken voorbereiding dus dat komt echt goed. Dit is altijd mijn passie geweest. Bovendien geeft Sparta mij de vrijheid om door te gaan met de dingen die ik leuk vind, zoals rappen. Ik ben 31 jaar en ik weet dondersgoed wat ik wel en niet kan doen. Sparta verwacht van mij dat ik me 100% geef voor de club en dat ga ik ook zeker weten doen."

Drenthe speelt het liefst als hangende linksbuiten, maar daar bindt hij zich niet aan vast. "Als ik in goede doen ben kan je mij op de hele linkerflank gebruiken. Ik ken de trainer al heel lang en hij kan op alle posities een beroep op mij doen." Met zijn 31 jaar is de Rotterdammer een aanwinst met ervaring voor Sparta. "Ervaring koop je niet, dat leer je door de jaren heen. Ik heb die ervaring opgedaan en ben nu een soort van routinier. Een beetje gek is altijd goed, maar je moet het doseren en blijven wie je bent. Hongerig, scherp, kort erop, dat ga je van mij zien in de wedstrijden."

Keuken Kampioen Divisie

"Het zal mij een worst wezen hoe de competitie heet, ik wil gewoon flippen met dit team. We kunnen het flikken met elkaar als we onze koppen erbij houden, de jongens willen heel graag. Ik teken nu voor een jaar en daarna beslis ik wel met Sparta over de verder toekomst."