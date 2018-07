Kunsthal lanceert gratis wekelijks muziekfestival

Bij de Kunsthal kun je deze zomer niet alleen terecht voor kunsttentoonstellingen, maar ook voor live muziek. Het museum organiseert iedere zondag in het Museumpark het zomerevenement Kunsthal Live op Zondag.

Komende zondag speelt New Cool Collective! in het Museumpark. Andere acts deze zomer zijn Zuco 103, Gallowstreet, Michelle David & The Gospel Sessions en Kuenta i Tambu. Het festival heeft wisselende presentatoren, waaronder Winfried Baijens, YMP, Imanuelle Grives, Derek Otte en Jörgen Rayman.

1 juli was de eerste dag van het zomerfestival. Dat was tegelijk de laatste dag van de populaire tentoonstelling Hyperrealisme Sculptuur. Die tentoonstelling trok een recordaantal bezoekers . Muziek was er van trompettiste Maite Hontelé en de Salsa All Star band Marcando en Quintis Ristie presenteerde het evenement.

Rondleiding

Modekenners geven elke zondag een rondleiding door de tentoonstelling Viktor& Rolf. Bezoekers kunnen ook samen met een stadsbioloog van het Natuur historisch museum de natuur van het Museumpark verkennen. Er is ook een mobiel atelier van de zomerkunstschool All you can Art, waarin je zelf kunstzinnig aan de slag mag.

Het zomerfestival wordt mogelijk door geld van de BankGiro Loterij en is tot 5 augustus iedere zondag.