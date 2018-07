PvdD wil minibossen in Rotterdam

De Partij voor de Dieren wil ook in Rotterdam minibossen ter grootte van een tennisbaan.

Een echt bos met alles er op en er aan

Tiny Forests zijn dichtbegroeide inheemse bossen, niet groter dan een tennisbaan. "Vlinders, bjien, vogels en kleine zoogdieren als egels voelen zich hier thuis.", zegt Daniël van der Velden van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) . Het IVN zoekt partnergemeenten om samen honderd van van deze minibossen aan te leggen.

Pleidooi PvdD voor minibossen in Rotterda

Ruud van der Velden, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Rotterdam, hoopt dat de gemeente zich aanmeldt voor de aanleg van vier van deze Tiny Forests in Rotterdam. Bijvoorbeeld op een deel van de grote parkeerplaats tussen de Oranjeboomstraat en de Rosestraat in Rotterdam-Zuid. "Als ik hier met mijn fiets langs kom, zie ik bijna nooit auto's staan op deze parkeerplaats, dus hier zou een Tiny Forest goed passen. Het zou helemaal mooi zijn als we dan nog een verbinding kunnen maken met het tegenoverliggende Hefpark."

Volgens Van der Velden passen Tiny Forests goed in versteende Rotterdamse wijken en bovendien kunnen de minibossen bijdragen aan een betere waterhuishouding in de stad.

Luister zaterdag 7 juli naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur bij Radio Rijnmond.